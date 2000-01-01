18.04 19:15 MIGnews.com

СМИ: Эрдоган может не удержать власть в 2019 году

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Применив арсенал недемократичных методов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трудом, но выиграл референдум о расширении своих полномочий, и тут же заговорил о возвращении смертной казни (предполгается, что это будет отдельный референдум. - Ред.). Этот вопрос — "красная линия" для Евросоюза, куда много лет хотела войти Турции, сказано в обзоре портала InoPressa."Эрдоган выиграл референдум, в ходе которого решался вопрос о введении президентской системы в Турции, — пишут корреспонденты Tagesspiegel Сузанне Гюстен и Маркус Бернат. — Однако незначительный перевес, достигнутый на фоне применения целого арсенала недемократичных методов, совсем не означает масштабной поддержки, о которой он мечтал".Период неуверенности в стране может продлиться вплоть до президентских и парламентских выборов, которые состоятся через два года. Скепсис проник даже в ряды правящей "Партии справедливости и развития". "Эрдоган делает ставку в основном на консервативно настроенных избирателей, которым не чужды исламистские и националистические идеи", — отмечают авторы.Спустя всего пару часов после закрытия избирательных участков Эрдоган начал избирательную кампанию по выборам 2019 года: пообещал возвращение смертной казни.Эрдоган и правящая ПСР, скорее всего, усилят давление на инакомыслящих, чтобы держать в узде оппозицию, говорится в статье. Сегодня взгляды критикующих Эрдогана националистических политиков направлены на экс-министра внутренних дел Мерал Акшенер. "Если ей или другому представителю оппозиции удастся предложить в 2019 году достойную альтернативу Эрдогану, то во главе президентской системы, задуманной под сегодняшнего президента, может встать другой политик", — не исключают журналисты.Немецкая газета прогнозирует, что в ближайшие месяцы для Эрдогана внутренняя политика будет важнее внешней: "Чтобы удерживать рядом (с собой) националистов, Эрдоган и впредь будет подпитывать легенду об участии американских спецслужб в попытке госпереворота летом прошлого года".При этом разногласия с Западом, в частности с ЕС, больше помогают турецкому президенту, чем вредят, отмечает издание