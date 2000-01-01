18.04 18:32 MIGnews.com

ЕС требует прозрачного расследования референдума в Турции

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Европейский союз призвал власти Турции начать "прозрачное расследование" предполагаемых нарушений во время голосования на референдуме по расширению президентских полномочий, который состоялся 16 апреля.Необходимо исследовать обвинения в "отступлениях от стандарта", о которых сообщали иностранные наблюдатели. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас во вторник, 18 апреля."Мы обращаемся к властям Турции с просьбой очень тщательно расследовать все выявленные наблюдателями предполагаемые нарушения, которые были зафиксированы во время референдума", - отметил Схинас.