Двойная игра властей: сотни эритрейцев прилетели на Пасху
В эфире радио Галей ЦАХАЛ выступила активистка общественного движения из южного Тель-Авива Шефи Паз.
Паз рассказала о том, что она называет “двойной игрой” израильского правительства в отношении эритрейских беженцев.
Эритрея является одним из крупнейших поставщиков беженцев в мире. Десятки тысяч эритрейцев находятся в Израиле со статусом “коллективной защиты”, которое правительство обязано предоставлять им в соответствии со взятыми на себя международными обязательствами.
В то же время, осуществляются постоянные контакты между беженцами и “диктаторским режимом”. В южном Тель-Авиве шумно празднуется день независимости Эритреи - праздник, приведший к власти диктатора Исайса Афверки (подробнее об этом можно прочитать в материале "Враг у ворот. Откуда берутся эритрейские беженцы"). Эритрейские беженцы регулярно платят налог все тому же правительству, от которого сбежали.
Наконец, на христианскую Пасху в Израиль прибыли религиозные лидеры и паломники из Асмары - с выданными правительством паспортами, визами и при очевидном содействии израильских властей. Эритрейских кейсов в аэропорту встречали массы восторженных беженцев.
Паз также утверждает, что в южном Тель-Авиве все время появляются новые эритрейские женщины, “которые, очевидно, падают нам с неба”.
Йоси Эдельштейн, глава службы надзора за иностранными гражданами управления народонаселения МВД Израиля, отвечая на обвинения Паз сообщил, что Израиль одновременно пытается разобраться с эритрейцами, незаконно проникшими на территорию Израиля, и создать “образ демократического Израиля, открытого миру и туризму”.
Кроме того, указывает Эдельштейн, речь идет о свободе веры: “Сюда прилетают паломники со всего света, даже из Эритреи”. По словам чиновника, следует “делать различие между незаконными мигрантами и теми, кто прибыл сюда организованно и на законных основаниях”.
Эдельштейн пояснил, что эритрейцы прилетают в Израиль в соответствии с жестко оговоренным правилом: пока все пассажиры рейса с паломниками не отбудут обратно в Асмару, следующий самолет с паломниками не принимается. Если кто-то “потерялся” в Израиле - со следующего самолета снимают соответствующее количество пассажиров. на вопрос о том, насколько часто подобное случается, Эдельштейн ответил: "Речь идет о маргинальном явлении".
По неподтвержденной информации, на Пасху в Израиль из Эритреи прилетели 200 паломников , подавляющее большинство - пожилые люди.
На вопрос о том, откуда в Израиле берутся эритрейские женщины, Эдельштейн ответил: “Нет въезда в Израиль эритрейских женщин. Из всего количества эритрейских беженцев - лишь 6 тысяч эритрейские женщины. Они здесь были. Они записаны у нас. Новые не прибывают. В рамках паломничества не прибывают и не остаются здесь новые женщин”.
Тем не менее, Эдельштейн признал, что большая часть эритрейских женщин прибыла в Израиль законно - в качестве паломниц или по другим основаниям, и после этого осталась здесь. "Другими основаниями", скорее всего, являлся прилет в Израиль эритрейских беженок из европейских государств по выданным этими государствами временным документам и по гуманитарным соображениям.
Ведущий программы указал на то, что несколько европейских государств, в том числе Британия и Дания перестали считать Эритрею “опасным государством” после сообщений о феномене подобном тому, что наблюдается в Израиле, Эдельштейн сказал: “Еще нет ни одного государства, которое силой бы депортировало эритрейского беженца на родину. Мы активно действуем и добиваемся того, чтобы они добровольно покинули Израиль - или вернулись на родину, или уехали в третьи страны”.