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Досрочные выборы в Британии не повлияют на сроки Brexit | Фото: Thinkstock18.04 17:50   MIGnews.com

Досрочные выборы в Британии не повлияют на сроки Brexit

Официальный представитель Терезы Мэй сообщил журналистам, что досрочное парламентское голосование не повлияет на сроки проведения Brexit (выхода Британии из ЕС), пишет РИА Новости.

Собеседник заметил, что все органы власти, в том числе и министерства, продолжат свою работу, поэтому волноваться о срыве сроков Brexit не стоит.

18 апреля британский премьер-министр сообщила, что выборы в парламент состоятся раньше, чем ожидалось. Голосование организуют 8 июня этого года.

Решение покинуть Евросоюз приняли по итогам референдума, который проводился летом прошлого года. Большая часть граждан страны тогда высказалась за то, чтобы выйти из ЕС.

Накануне представители страны передали главе Европарламента Дональду Туску письмо с официальным сообщением о запуске Brexit.
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