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flickr 18.04 16:31   MIGnews.com

Нетаниягу: если Баргути – лидер, то Асад – детский врач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в праздновании Мимуны в Димоне. В ходе выступления он затронул вопрос о новой публикации газеты New York Times о террористе Фатхе Маруан Баргути.

"Позавчера я прочитал статью в New York Times, где мега-террорист Баргути назван парламентарием и лидером. Газета внесла исправление после нашего замечания. Назвать Баргути политическим лидером - это всё равно, что назвать Асада детским врачом. Это убийцы и террористы, и мы никогда не изменим ясность нашей позиции, потому что мы на стороне справедливости и морали, а они на стороне несправедливости и безнравственности.

Эта моральная ясность, готовность защищать свою страну, готовность бороться с теми, кто пришел, чтобы уничтожить нас, является частью нашей силы, наряду с любовью к Израилю.

Любовь к Израилю выражается в этом изобилии, в этой красоте, в этом тепле. Мы продолжим развивать нашу страну, мы всегда будем охранять её.

Я желаю всем вам счастливого праздника", - заявил глава государства.

Как известно, в своей статье издание не упомянуло о том, что Баргути является террористом и убийцей, который отбывает 5 пожизненных заключений за убийства израильтян.

Вместо этого публикуя мнение террориста газета представила его в качестве "палестинского лидера и парламентария".

После того, как разразился скандал, издание наконец-то опубликовало разъяснение о своей публикации о Баргути.

"Эта статья объясняет приговор автора, но не представляет достаточного контекста касательно преступлений, за которые он был осужден. Речь идет о пяти убийствах и принадлежности к террористической организации. Мистер Баргути отказался от защиты на процессе и не признал юрисдикции и легитимности израильского суда", - пишет New York Times.

Глава правительства также добавил, что "эта нравственная ясность, готовность защитить нашу землю, бороться за нее против тех, кто собирается уничтожить нас – наше сильнейшее оружие, вместе с любовью к Израилю. Любовь к Израилю выражается в этой щедрости, этой красоте и теплоте. Мы будем продолжать развивать нашу страну и защищать ее".
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