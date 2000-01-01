18.04 16:43 MIGnews.com

Минобороны РФ:применение химоружия в Хан-Шейхуне не доказано

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Доказательств применения химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун до сих пор нет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Прошло ровно две недели после инцидента с якобы применением в Хан-Шейхуне химического оружия. Однако единственными "доказательствами" применения химоружия так и остаются всего два видеоролика "Белых касок", — сообщил он журналистам во вторник.По словам представителя Минобороны РФ, ни одного "героя"-спасателя или пострадавших вне этих роликов в эфирах американских, британских или европейских телеканалов больше не появлялось."До сих пор в Хан-Шейхуне не определена зона поражения якобы химическим оружием, откуда должны были быть эвакуированы местные жители", — сказал Конашенков.Официальный представитель Минобороны отметил, что сирийский город живет своей жизнью, и нет обращений с просьбой об оказании помощи специфическими медикаментами, не только населению, но и псевдоспасателям.Он также отметил, что количество "неангажированных экспертов", задающихся этими же очевидными вопросами, растет с каждым днем."Обладая знаниями и практическим опытом, эти специалисты не могут объяснить, как же представители "Белых касок" без противогазов и специальных костюмов смогли столько времени работать в зоне поражения, оставаясь живыми", — указал представитель Минобороны."Все эти сомнения профессионалов умножают на ноль лаву обвинений западных политиков и дипломатов, сразу назначивших "виновного" без элементарной проверки данных соцсетей и проведения объективного расследования", — продолжил Конашенков.Об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун, 80 жертвах и 200 раненых заявила 4 апреля сирийская оппозиция. В осуществлении атаки были обвинены правительственные войска Сирии. Однако они отвергли все обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.Со своей стороны США, которые не предоставили никаких доказательств виновности сирийских военных и не поддержавшие предложение России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.В свою очередь власти Сирии заявляли, что правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан или террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).