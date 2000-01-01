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YouTube 18.04 16:43   MIGnews.com

Минобороны РФ:применение химоружия в Хан-Шейхуне не доказано

Доказательств применения химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун до сих пор нет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Прошло ровно две недели после инцидента с якобы применением в Хан-Шейхуне химического оружия. Однако единственными "доказательствами" применения химоружия так и остаются всего два видеоролика "Белых касок", — сообщил он журналистам во вторник.

По словам представителя Минобороны РФ, ни одного "героя"-спасателя или пострадавших вне этих роликов в эфирах американских, британских или европейских телеканалов больше не появлялось.

"До сих пор в Хан-Шейхуне не определена зона поражения якобы химическим оружием, откуда должны были быть эвакуированы местные жители", — сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны отметил, что сирийский город живет своей жизнью, и нет обращений с просьбой об оказании помощи специфическими медикаментами, не только населению, но и псевдоспасателям.

Он также отметил, что количество "неангажированных экспертов", задающихся этими же очевидными вопросами, растет с каждым днем.

"Обладая знаниями и практическим опытом, эти специалисты не могут объяснить, как же представители "Белых касок" без противогазов и специальных костюмов смогли столько времени работать в зоне поражения, оставаясь живыми", — указал представитель Минобороны.

"Все эти сомнения профессионалов умножают на ноль лаву обвинений западных политиков и дипломатов, сразу назначивших "виновного" без элементарной проверки данных соцсетей и проведения объективного расследования", — продолжил Конашенков.

Об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун, 80 жертвах и 200 раненых заявила 4 апреля сирийская оппозиция. В осуществлении атаки были обвинены правительственные войска Сирии. Однако они отвергли все обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Со своей стороны США, которые не предоставили никаких доказательств виновности сирийских военных и не поддержавшие предложение России провести тщательное расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

В свою очередь власти Сирии заявляли, что правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан или террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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