18.04 15:51 MIGnews.com

Ле Пен пообещала запретить иммиграцию во Францию

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Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен дала слово, что в случае победы она приостановит иммиграцию во Францию. Данное заявление политик сделала за несколько дней до того, как французы решат, кто же займет кресло главы государства.Ле Пен пообещала остановить "безумную и неконтролируемую ситуацию".В ходе митинга в Париже кандидат в президенты заявила:"Я хочу ввести мораторий на всю легальную иммиграцию, чтобы остановить эту безумную, неконтролируемую ситуацию, которая тянет нас вниз".После этого, по ее словам, планируется ввести "более жесткие, более разумные, более гуманные, более контролируемые правила" по иммиграции, сообщает BBC.Тем временем главный соперник Ле Пен, Эммануэль Макрон в ходе выступления перед своими сторонниками пообещал сохранить членство Франции в Евросоюзе и при этом усилить ее роль в блоке.Согласно последним результатам соцопросов, Макрон и Ле Пен выйдут во второй тур президентских выборов, который состоится 7 мая. Макрон считается лидером второго тура.