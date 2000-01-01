18.04 15:19 MIGnews.com

Оппозиция Турции подала запрос об отмене итогов референдума

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Оппозиция Турции направила запрос в высшую избирательную комиссию об аннулировании результатов референдума по изменениям в конституции страны.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на зампреда турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии.Отмечается, что причиной претензий партии является тот факт, что при подсчете результатов голосования учитывались бюллетени, на которые не были проставлены необходимые печати.Ранее один из пользователей Википедии отредактировал должность президента Турции Реджепа Эрдогана, назвав его "диктатором" после оглашения результатов конституционного референдума.Также сообщалось, что жители нескольких районов Стамбула вышли на акции протеста после референдума по изменениям в конституцию.