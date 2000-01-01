18.04 14:53 MIGnews.com

Мэй назначила досрочные выборы в парламент

Brave - and right - decision by PM @Theresa_May. My very best wishes to all Conservative candidates. @Conservatives — David Cameron (@David_Cameron) 18 апреля 2017 г.

The Tories see a chance to move the UK to the right, force through a hard Brexit and impose deeper cuts. Let's stand up for Scotland. #GE17 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 18 апреля 2017 г.

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Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ошеломила политический мир Великобритании, предложив провести досрочные всеобщие выборы, добиваясь более решительного мандата на переговорах о выходе из Европейского союза.Премьер-министр сообщила о том, что 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы, передает ВВС. Ранее выборы планировалось провести в 2020 году.Напомним, что летом 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе из Европейского союза. За выход проголосовали 51,9% британцев.14 марта парламентарии приняли закон о запуске Brexit, затем его одобрила королева страны. 29 марта в Евросоюзе официально запустили Brexit.Ожидается, что процесс выхода займет два года и закончится к концу марта 2019 года.Мэй, которая руководит только небольшим большинством в Палате общин, заявила, что новый мандат укрепит ее руку в переговорах на переговорах о Brexit.Всеобщие выборы прекратили бы попытки оппозиционных партий и членов Палаты лордов сорвать планы премьер-министра касательно Brexit."Если мы не проведем всеобщие выборы сейчас, их политическая игра будет продолжаться", - заявила она.Премьер-министр призвала избирателей поддержать ее консервативную партию, добавив, что "каждый голос за Консерваторов сделает меня сильнее" на переговорах о Brexit.Лейборист Джереми Корбин заявил: "Я приветствую решение премьер-министра дать британскому народу возможность проголосовать за правительство, которое на первое место поставит интересы большинства".Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон также оказал поддержку решению Терезы Мэй, назвав его "смелым и правильным".Первый министр Шотландии и лидер SNP Никола Стерджен заявила, что своим решением провести всеобщие выборы премьер-министр пытается "переместить Великобританию вправо".