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Мэй назвала дату досрочных выборов в парламент Британии | Фото: Thinkstock18.04 14:53   MIGnews.com

Мэй назначила досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй ошеломила политический мир Великобритании, предложив провести досрочные всеобщие выборы, добиваясь более решительного мандата на переговорах о выходе из Европейского союза.

Премьер-министр сообщила о том, что 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы, передает ВВС. Ранее выборы планировалось провести в 2020 году.

Напомним, что летом 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе из Европейского союза. За выход проголосовали 51,9% британцев.

14 марта парламентарии приняли закон о запуске Brexit, затем его одобрила королева страны. 29 марта в Евросоюзе официально запустили Brexit.

Ожидается, что процесс выхода займет два года и закончится к концу марта 2019 года.

Мэй, которая руководит только небольшим большинством в Палате общин, заявила, что новый мандат укрепит ее руку в переговорах на переговорах о Brexit.

Всеобщие выборы прекратили бы попытки оппозиционных партий и членов Палаты лордов сорвать планы премьер-министра касательно Brexit.

"Если мы не проведем всеобщие выборы сейчас, их политическая игра будет продолжаться", - заявила она.

Премьер-министр призвала избирателей поддержать ее консервативную партию, добавив, что "каждый голос за Консерваторов сделает меня сильнее" на переговорах о Brexit.

Лейборист Джереми Корбин заявил: "Я приветствую решение премьер-министра дать британскому народу возможность проголосовать за правительство, которое на первое место поставит интересы большинства".

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон также оказал поддержку решению Терезы Мэй, назвав его "смелым и правильным".




Первый министр Шотландии и лидер SNP Никола Стерджен заявила, что своим решением провести всеобщие выборы премьер-министр пытается "переместить Великобританию вправо".



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