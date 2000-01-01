Мэй назначила досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ошеломила политический мир Великобритании, предложив провести досрочные всеобщие выборы, добиваясь более решительного мандата на переговорах о выходе из Европейского союза.
Премьер-министр сообщила о том, что 8 июня пройдут досрочные парламентские выборы, передает ВВС. Ранее выборы планировалось провести в 2020 году.
Напомним, что летом 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе из Европейского союза. За выход проголосовали 51,9% британцев.
14 марта парламентарии приняли закон о запуске Brexit, затем его одобрила королева страны. 29 марта в Евросоюзе официально запустили Brexit.
Ожидается, что процесс выхода займет два года и закончится к концу марта 2019 года.
Мэй, которая руководит только небольшим большинством в Палате общин, заявила, что новый мандат укрепит ее руку в переговорах на переговорах о Brexit.
Всеобщие выборы прекратили бы попытки оппозиционных партий и членов Палаты лордов сорвать планы премьер-министра касательно Brexit.
"Если мы не проведем всеобщие выборы сейчас, их политическая игра будет продолжаться", - заявила она.
Премьер-министр призвала избирателей поддержать ее консервативную партию, добавив, что "каждый голос за Консерваторов сделает меня сильнее" на переговорах о Brexit.
Лейборист Джереми Корбин заявил: "Я приветствую решение премьер-министра дать британскому народу возможность проголосовать за правительство, которое на первое место поставит интересы большинства".
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон также оказал поддержку решению Терезы Мэй, назвав его "смелым и правильным".