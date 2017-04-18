Эксперты: ракеты Северной Кореи - фейк

Международные эксперты по ракетному вооружению указывают на то, что по крайней мере часть “межконтинентальных баллистических ракет”, продемонстрированных на впечатляющем военном параде в Пхеньяне являются грубой подделкой.
На параде в субботу, 15 апреля некоторые ракеты тряслись от ветра, и нос у одной начал заваливаться.
Парад был посвящен 105-й годовщине со дня рождения “отца нации” Ким Чен Ира.
Через несколько часов после парада Северная Корея попыталась осуществить пробный запуск баллистической ракеты. Попытка провалилась.
Вице-президент США Майк Пенс, находившийся с официальным визитом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей предупредил, что США готовы “к любому варианту действий”. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, есть ли у него совет для лидеров КНДР ответил: “Пусть ведут себя хорошо”.
Ли Иль Ву, аналитик в Korea Defence Network говорит: “Я предполагаю, что все ракеты могли оказаться муляжами”.
Северная Корея не одинока в своем стремлении продемонстрировать фейковую мощь. В Иране был продемонстрирован истребитель “стелс” F-313 Qaher. О его качествах достоверно известно, что он может кататься по взлетно-посадочной полосе перед президентом Хасаном Рухани. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Испытания иранского стелса F-313".
В то же время, Джозеф Сиракуза, эксперт из RMIT University говорит, что это не имеет значения, поскольку впервые в истории у Северной Кореи появилась возможность ответного удара. По словам профессора Сиракуза, возможность нанесения ответного удара нечто, чем до последнего времени располагали лишь “большие мальчики”.
Иван Грэхэм, директор программы международной безопасности в Lowy Institute for International Policy говорит: “Это может оказаться лишь частью хорошего оперативного чутья - то, что они вывезли на парад пустые канистры. Они бы ничего не добились, заполнив ракету, в особенности, если они опасаются воздушных атак - это лишь создает новый уровень запутанности и риска. . Это может оказаться блефом - или ракеты могут храниться отдельно - и это создает точку неопределенности и сомнений для противоположной стороны”.
Грэхэм подчеркнул: “Если бы амбиции Северной Кореи были просто оборонительными, нам бы было легче с этим жить. Но я считаю амбиции Северной Кореи более дестабилизирующими, чем это. Если бы речь шла лишь об обороне, они бы не создавали межконтинентальных баллистических ракет, и других экстраординарно дорогих систем - таких, как стратегические подлодки. Для страны, которая борется с Эфиопией за место в рейтинге ВНП это - экстраординарный уровень извращенных амбиций”.
Профессор Сиракуза сообщил, что если бы испытания баллистической ракеты в прошлую субботу прошли успешно, США дали бы на это “силовой ответ” с помощью развернутой в регионе авианосной группировки. Сиракуза указал на то, что Китай позволил американскому атомному авианосцу и сопровождающим его кораблям приблизиться к берегам Кореи “говорит об очень и очень многом”. Сиракуза также сказал, что в случае, если США и Китай не обуздают северокорейского диктатора “Япония не остановится перед тем, чтобы применить силу”.