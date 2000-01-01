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10 000 украинцев просили о предоставлении убежища в Израиле | Фото: Thinkstock18.04 11:59   MIGnews.com

10 000 украинцев просили о предоставлении убежища в Израиле

Представитель управления народонаселения МВД Израиля, выступая в прямом эфире радио Галей ЦАХАЛ,сказал ведущему Эрелю Сегалю, что за 2016 год было получено 10 тысяч прошений о предоставлении убежища от граждан Украины и Грузии.

До начала апреля этого года было получено еще пять тысяч подобных прошений.

Представитель управления подчеркнул, что ни одно из этих прошений не было удовлетворено.

Он также сказал, что Израиль не намерен пересматривать соглашения о безвизовом въезде с указанными государствами - несмотря на то, что именно благодаря ему количество лиц, пытающихся получить легальный статус в Израиле резко возросло.
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