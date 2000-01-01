Жену Башара Асада могут лишить гражданства Великобритании
Либерал-демократы заявили, что жена Башара аль-Асада потеряет свое британское гражданство, если она продолжит поддерживать своего мужа.
Асма аль-Асад, которая родилась в Великобритании, использовала свои учетные записи в социальных сетях, в которых насчитывается более 500 000 последователей, чтобы критиковать Запад и хвалить "мучеников" сирийского режима.
Либеральные демократы заявили, что отправят письмо в министерство внутренних дел с требованием аннулировать гражданство бывшего инвестиционного банкира.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства партии Том Брейк заявил, что первая леди Сирии выступила в качестве представителя сирийского президентства, которого обвиняют в использовании химического оружия против собственного народа.
"Это варварский режим, но Асма Асад продолжает использовать свой международный профиль для защиты, даже после атаки химическим оружием", - заявил Том Брейк.
"Правительство имеет право лишить кого-либо своего гражданства, если это поспособствует общественному благому, поскольку эта личность наносит ущерб интересам Объединенного Королевства", - добавил он.
Янтар Радд, министр внутренних дел, имеет право отменить гражданство Асад в соответствии с Законом о британском гражданстве, если этот шаг сочтется "благоприятным для общества".
Брейк утверждает, что для интересов Соединенного Королевства "жизненно важно" сделать это.
"Она пользуется двойным гражданством, так что все равно останется гражданкой страны и режима, которому она так публично предана", - отметил он.
Асма Асад родилась в Актоне, западном Лондоне, и работала инвестиционным банкиром до того, как она вышла замуж в 2000 году.