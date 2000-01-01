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kremlin.ru 18.04 14:15   MIGnews.com

Порошенко, Путин, Меркель и Олланд обсудили Донбасс

В ночь на вторник, 18 апреля, президент Украины Петр Порошенкою, Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президент Французской Республики Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования. Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что лидеры четырех стран призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех". "Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Высказана признательность Президенту Французской Республики Франсуа Олланду за его усилия в рамках "нормандской четверки" и надежда на то, что работа в этом формате будет продолжена после президентских выборов во Франции", - добавили в пресс-службе.

В Администрации Президента Украины соответствующую информацию пока что не подтвердили.
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