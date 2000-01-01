Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Арье Дери посадили на карантин | Фото:18.03 07:13   MIGnews.com

Арье Дери посадили на карантин

Ряд членов Кнессета, в том числе министра внутренних дел Арье Дери, посадили на карантин после того, как они вступили в тесный контакт с зараженным коронавирусом мэром города Мерхавима Шай Хаджадж.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Также на карантин посадили Цахи Ханегби, Рам Бен-Барака и Алона Шустера.

Депутаты Кнессета встречались с мэром Мерхавима в воскресенье. Несмотря на то, что участники совещания придерживались ограничений, включая надлежащее расстояние и отсутствие контакта, члены Кнессета отправляются на карантин для дальнейшего соблюдения рекомендаций министерства здравоохранения.

Другие, присутствовавшие на собрании, тоже оказались в изоляции. Некоторые из участников встречи объявили о своих намерениях продолжать выполнять свои гражданские обязанности из дома в течение двухнедельного периода самоизоляции.

Мэр Модиин Хаим Бибас также объявил, что во вторник самоизолируется после того, как принял участие в этой встрече.

Во вторник вечером Хаджадж объявил, что заразился коронавирусом после участия в конференции в прошлую среду от человека, который присутствовал на конференции.

"Жители, дорогие друзья, вчера вечером я прошел тест, и некоторое время назад мне сообщили, что он был положительным. Я бы сказал, что я чувствую себя хорошо, просто немного холодно", – говорил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:06
В Газе построят два объекта для изоляции зараженных
10:01
Первая смерть от коронавируса в Молдове, введен карантин
09:45
El Al будет летать четыре раза в день
09:24
Хиба Язбак: мы демонтируем Государство Израиль изнутри
09:11
Джаред Лето медитировал в пустыне и не знал о пандемии
08:43
Бени Ганц кричал и ругался на Нетаниягу по телефону
08:29
Израиль: резко подскочил курс доллара
08:08
Тель-Авив: на пляже Гордон обнаружен труп женщины
08:03
Лапид: не избранная власть запретила вам выходить из дома  
08:02
Вопреки запрету: свыше 150 ультраортодоксов на свадьбе
07:44
"C какой стати семью Нетаниягу проверили на Covid-19?"
07:44
Количество зараженных возросло в Израиле до 427
07:30
Турки и белорусы решили играть в футбол несмотря на COVID-19
06:27
В Европе не осталось стран свободных от COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus