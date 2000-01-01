18.03 07:13 MIGnews.com

Арье Дери посадили на карантин

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ряд членов Кнессета, в том числе министра внутренних дел Арье Дери, посадили на карантин после того, как они вступили в тесный контакт с зараженным коронавирусом мэром города Мерхавима Шай Хаджадж.Об этом сообщают израильские СМИ.Также на карантин посадили Цахи Ханегби, Рам Бен-Барака и Алона Шустера.Депутаты Кнессета встречались с мэром Мерхавима в воскресенье. Несмотря на то, что участники совещания придерживались ограничений, включая надлежащее расстояние и отсутствие контакта, члены Кнессета отправляются на карантин для дальнейшего соблюдения рекомендаций министерства здравоохранения.Другие, присутствовавшие на собрании, тоже оказались в изоляции. Некоторые из участников встречи объявили о своих намерениях продолжать выполнять свои гражданские обязанности из дома в течение двухнедельного периода самоизоляции.Мэр Модиин Хаим Бибас также объявил, что во вторник самоизолируется после того, как принял участие в этой встрече.Во вторник вечером Хаджадж объявил, что заразился коронавирусом после участия в конференции в прошлую среду от человека, который присутствовал на конференции."Жители, дорогие друзья, вчера вечером я прошел тест, и некоторое время назад мне сообщили, что он был положительным. Я бы сказал, что я чувствую себя хорошо, просто немного холодно", – говорил он.