Ольмерт обвиняет Нетаниягу, что он упек его за решетку
Вышедший из тюрьмы бывший глава правительства Эхуд Ольмерт обвиняет своего преемника Биньямина Нетаниягу в том, что он прежде всех остальных способствовал его отстранению от власти и лишению свободы.
"К этому прикладывались усилия определенными людьми … В этом было замешано несколько могущественных сил, в первую очередь Биньямин Нетаниягу", - заявил он в субботнем телеинтервью для "Кешет", первом после своего досрочного освобождения.
Ольмерт считает, что нынешний премьер видел угрозу в нем как преемнике Ариэля Шарона, который самого Нетаниягу победил на выборах в 2006 году.
"Он растоптал его. Поэтому Биби искал все возможные пути, чтобы свергнуть меня. Собирал деньги, вербовал людей, раздавая им обещания о политических назначениях, если их усилия окажутся успешными. Это была первая сила", - сказал он.
Вторым участником своего "свержения" Ольмерт считает американского миллиардера Шелдона Адельсона, одного из ближайших соратников Нетаниягу.
"Он создал газету "Исраэль Хайом", потратив на нее несколько миллиардов шекелей. Он создал ее, чтобы свергнуть меня", - считает экс-премьер.
При этом Ольмерт отказался проводить параллель между собой и нынешним главой правительства, который точно так же заявляет о преследовании со стороны СМИ, полиции и гособвинения.
"Меня преследовали", - ответил он, отметив, что все обвинения в его адрес касались его деятельности до того, как он стал премьером, а Биньямина Нетаниягу обвиняют за преступления, совершенные уже на посту премьер-министра.
На вопрос о том, виновен ли он в грехе гордыни, Ольмерт ответил: "Все грешны в этом. Я не исключение".
Напомним, что Эхуд Ольмерт отбыл менее 1,5 из 6 лет, к которым его изначально приговорили за взяточничество и препятствование правосудию (позже срок был сокращен до 2 лет). На свободу он вышел в июле прошлого года. Кроме того, с него были сняты все связанные с УДО ограничения: запрет на выезд за пределы страны, а также необходимость регулярно отмечаться в полиции и посещать собрания с соцработниками Управления тюрем.