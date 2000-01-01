18.03 09:05 MIGnews.com

Чехия обсуждает последствия переезда посольства в Иерусалим

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По данным израильских СМИ, под давлением Еврейского государства Чешская Республика начала изучать практические последствия переезда в Иерусалим ее посольства в Израиле.В субботнем эфире 10-го канала ИТВ сообщили, что под грифом "секретно" израильский посол в Чехии Даниэль Мерон сообщил министерству иностранных дел о том, что "не предавая это публичной огласке, Прага изучает возможности и риски в отношении перемещения своего посольства".Заслугу за это он приписывает израильской дипломатии в Чехии. Как пишет Мерон, именно давление, оказанное Израилем после соответствующих решений США и Гватемалы переместить свои посольства в Иерусалим, подтолкнуло Чехию к готовности стать следующей в очереди.Тем не менее, окончательное решение по данному вопросу примет премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По сведениям израильского посла, с одной стороны, премьер считает это угрозой для инвесторов, а с другой, на него оказывает большое влияние общественное мнение "которое, как известно, является произраильским".Мерон призывает правительство Израиля продолжать общественную работу в Чехии для закрепления народной поддержки, а также лоббировать это решение через президента Милоша Земана, который уже выступил за перемещение посольства. В то же время, признавая, что чешский президент играет в стране роль "свадебного генерала", Мерон напомнил о том, что Земан пользуется большой популярностью среди жителей страны.Глава дипмиссии утверждает, что чешский президент был очень польщен письмом от AIPAC, в котором его поблагодарили за позицию в отношении посольства, и объявил о планах праздновать в своей резиденции День независимости Израиля 25 апреля."Дискуссии продолжаются. Нам известно о создании комиссии, посвященной возможности перемещения посольства, в которую вошли советник президента, заместитель министра иностранных дел и советник премьер-министра", - пишет Мерон.