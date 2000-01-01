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В России начались президентские выборы | Фото: PROcea +/Flickr18.03 08:40   MIGnews.com

В России начались президентские выборы

18 марта россияне отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать следующего президента – того, кому вверят править страной следующие 6 лет. На голосование жителям Российской Федерации выделено 12 часов – с 8 утра до 20 вечера по местному времени.

В выборах участвуют 8 кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, либерал-демократ Владимир Жириновский, Борис Титов от "Партии роста", Григорий Явлинский ("Яблоко"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), оппозиционерка Ксения Собчак из "Гражданской инициативы", а также сразу два коммуниста – Павел Грудинин (КПРФ) и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Как сообщают российские СМИ, первые избирательные участки на территории страны открылись на Дальнем Востоке – жители Камчатского края и Чукотского автономного округа могут голосовать еще с 23 часов по московскому времени. При этом в некоторых населенных пунктах Чукотки уже сообщают о 100-процентной явке.

На данный момент в самой Москве также началось голосование, однако жителям самого "позднего" субъекта федерации – Калининградской области – еще придется немного подождать. Кроме того, впервые примет участие в выборах президента Крым.

В целом, в Центризбиркоме сообщают о работе 43 271 участка, на которых смогут проголосовать свыше 80 миллионов избирателей страны. Все участки оборудованы системами видеокамерами, наблюдать за ходом голосования можно в интернете.
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