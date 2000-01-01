18.03 08:38 MIGnews.com

Таинственная смерть кадета - товарища Нира Хефеца

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10-й канал израильского ТВ сообщает о странной смерти товарища по службе в ЦАХАЛе государственного свидетеля против Биньямина Нетаниягу Нира Хефеца. Инцидент произошел в 1984 году.Нир Хефец и Ронен Йелин, кадеты офицерской школы ЦАХАЛа, были посланы на ночной патруль в в Тель Шокет в Негеве. За 8 минут до полуночи товарный поезд, на большой скорости проехал по телу Йелина, находившемуся на путях. Личное оружие и бронежилет Йелина на нем найдены не были.Хефец на следствии утверждал, что заснул незадолго до полуночи и перед этим видел, что Йелин сидит на путях. Офицер из школы подготовки Бахад-1 сообщил 10-му каналу: “Кто-то или совершил самоубийство или кто-то что-то прячет. Нужно быть настоящим идиотом, чтобы пойти спать на путях. Все это очень, очень странно”.Предполагалось, что Йелин совершил суицид, но родственники и друзья наотрез отвергали такую версию, утверждая, что Йелин был любимым и жизнерадостным человеком.В ходе расследования военной полиции было установлено, что не удалось найти магазина к личному оружию Йелина. В дополнение к этому, оружие и бронежилет были найдены далеко от тела. Несмотря на строгий запрет спать во время патрулей, Хефец закончил курс и получил звание лейтенанта.Военная полиция возобновила расследование в 1987 году после появления информации о том, что Йелин скончался в результате пулевого ранения. Предполагалось, что тело кадета отволокли на пути с тем, чтобы скрыть истинную причину смерти.Тем не менее, эти подозрения не были подтверждены. Хефеца проверили на детектор лжи - и тот показал, что Хефец говорит правду.