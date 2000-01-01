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Арабский список готов распуститься и вступить к Габаю 18.03 07:54   MIGnews.com

Депутат: Арабский список готов присоединиться к Габаю

Чтобы усилить политический блок Ави Габая, лидер единственной арабской партии в Кнессете готов ее распустить и стать частью "Сионистского лагеря", заявил в субботу один из представителей "Сионистского лагеря".

По словам Бар-Лева депутата израильского парламента Омера Бар-Лева, Айман Уда неоднократно предлагал ему распустить свой Объединенный арабский список, если это приблизит Ави Габая к верхушке власти.

"Он неоднократно со мной об этом говорил. Он сказал: «В решающий момент я встану с вами плечом к плечу, даже если для этого потребуется распустить мою партию»", - сказал политик, выступая перед активистами "Аводы" в Нацерете.

Кроме того, Бар-Лев подчеркнул, что для того, чтобы на следующих выборах Габай занял премьерское кресло, "Сионистский лагерь" – политический блок "Аводы" и "Тнуа" – нуждается в поддержке как израильских арабов, так и репатриантов из стран бывшего СССР.

Напомним, что Объединенный арабский список сам является блоком четырех партий: коммунистического "Хадаш", представителем которого и является Уда, и арабских "Балад", РААМ и Тааль. Единственным евреем в списке Арабского списка является Дов Ханин ("Хадаш").

Сам Уда слова Бар-Лева опровергает, называя их абсурдными.

"Я не знаю, на чем основано утверждение депутата Бар-Лева и как он пришел к этому абсурдному выводу. С того самого дня, как мы основали Объединенный арабский список, мы слышим допущения и заявления о роспуске партии. Но меж тем мы демонстрируем прямо противоположное", - заявил депутат 17 марта.
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