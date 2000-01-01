Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









У евреев тоже есть права: Столкновения у дома главы БАГАЦ 18.03 07:36   MIGnews.com

У евреев тоже есть права: Столкновения у дома главы БАГАЦ

Вечером 17 марта в Тель-Авиве прошли демонстрации за и против депортации африканских мигрантов из Израиля.

Около 150 жителей южного Тель-Авива прибыли в престижный район Цаала и участвовали в демонстрации протеста у дома президента Верховного Суда Эстер Хайют. Они протестовали против ордера БАГАЦа, заблокировавшего высылку африканских мигрантов.

Демонстрация была организована “Фронтом Освобождения Южного Тель-Авива” Шефи Паз вместе с движением Им Тирцу. Демонстранты несли лозунги: “БАГАЦ против народа, народ против БАГАЦа”, “Мы победим”, “Кнессет принимает законы, королевство БАГАЦа наносит ответный удар”, “У евреев тоже есть права человека”.

Шефи Паз заявила: “Когда три судьи БАГАЦа - ни один из них не был избран нами, показывают нам фак, настала пора сказать - довольно! На протяжении 10 лет БАГАЦ мучает нас под предлогом защиты прав человека, и подрывает иммиграционную политику правительства, заботится обо всех нуждах инфильтрантов и усиливает иностранную оккупацию южного Тель-Авива”

Там же была организована контр-демонстрация, также из “числа жителей южного Тель-Авива” в поддержку мигрантов и решения БАГАЦа. В ней приняли участие 25 человек. Эта группа утверждает, что подверглась нападению первой, и что три активиста - две женщины и мужчина были избиты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:05
Чехия обсуждает последствия переезда посольства в Иерусалим
09:04
Нападение на мэра Тверии
08:40
В России начались президентские выборы
08:38
Таинственная смерть кадета - товарища Нира Хефеца
07:54
Депутат: Арабский список готов присоединиться к Габаю
07:47
Израиль применил F-35 в Сирии
07:18
Израильские Железные Дороги: задержки и сбои
06:27
ХАМАС закрыл офисы палестинской компании Wataniya Mobile
05:27
Ученые обнаружили существ, которые пережили динозавров
04:28
Китай вывел на орбиту четвертый спутник зондирования Земли
03:25
Старейший фрегат в мире выведен из состава флота
01:17
Amazon потратить полмиллиарда на сериал "Властелин Колец"
00:27
Рак легких  - различные характеристики одного заболевания
23:35
Ученые рассказали, что поможет при болезни почек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus