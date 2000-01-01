18.03 07:36 MIGnews.com

У евреев тоже есть права: Столкновения у дома главы БАГАЦ

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Вечером 17 марта в Тель-Авиве прошли демонстрации за и против депортации африканских мигрантов из Израиля.Около 150 жителей южного Тель-Авива прибыли в престижный район Цаала и участвовали в демонстрации протеста у дома президента Верховного Суда Эстер Хайют. Они протестовали против ордера БАГАЦа, заблокировавшего высылку африканских мигрантов.Демонстрация была организована “Фронтом Освобождения Южного Тель-Авива” Шефи Паз вместе с движением Им Тирцу. Демонстранты несли лозунги: “БАГАЦ против народа, народ против БАГАЦа”, “Мы победим”, “Кнессет принимает законы, королевство БАГАЦа наносит ответный удар”, “У евреев тоже есть права человека”.Шефи Паз заявила: “Когда три судьи БАГАЦа - ни один из них не был избран нами, показывают нам фак, настала пора сказать - довольно! На протяжении 10 лет БАГАЦ мучает нас под предлогом защиты прав человека, и подрывает иммиграционную политику правительства, заботится обо всех нуждах инфильтрантов и усиливает иностранную оккупацию южного Тель-Авива”Там же была организована контр-демонстрация, также из “числа жителей южного Тель-Авива” в поддержку мигрантов и решения БАГАЦа. В ней приняли участие 25 человек. Эта группа утверждает, что подверглась нападению первой, и что три активиста - две женщины и мужчина были избиты.