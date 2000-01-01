Допрос Нетаниягу отложили из-за болезни

По данным издания, беседу пока что перенесли с понедельника на выходные.
Напомним, глава правительства должен был в понедельник дать показания по "делу 4000".
Издание отмечает, что речь идет о подозрении его в бытность министром связи (в 2015-2016 годах) в незаконном протекционизме, оказанном владельцу компаний "Безек" и "Йес" Шаулю Аловичу во время процедуры слияния этих компаний.
В обмен на это, по версии следствия, Нетаниягу через своего советника по связям со СМИ Нира Хефеца добился позитивного освещения своей деятельности на принадлежащем Аловичу информационном портале "Валла".
Согласно информации издания, очередная серия допросов включает разговор с женой премьер-министра, Сарой, и его сыном Яиром.
Нетаниягу уже пришлось отменить ряд мероприятий в связи с проблемами со здоровьем. Ранее сообщалось, что он расчистил свое расписание на сегодня, оставив только самые важные встречи, и остался работать из дому четвертый день подряд из-за воспаления горла, передает издание.