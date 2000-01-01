"Ислам не имеет ничего общего с Германией"

На вопрос "является ли ислам частью Германии" 54,6% респондентов ответили "определенно нет" и еще 19% ответили "вероятно, нет".
По данным издания, только 6,4% респондентов ответили, что ислам "определенно" принадлежит Германии, а 14,9% ответили "возможно, да". Еще 4,4% воздержались от ответа, уточняет издание.
Напомним, что в 2016 году канцлер Ангела Меркель, в разгар волны мусульманской иммиграции в ФРГ заявила, что "ислам принадлежит Германии".
На прошлой неделе, после встречи с премьер-министром Швеции Кьеллом Стефаном Лёфвеном, Меркель сказала: "Четыре миллиона немецких граждан верят в ислам, и эти мусульмане являются частью Германии, и вместе с ними их религия ислам является частью Германии".
Отметим, что сегментация избирателей в новом опросе показывает, что 93% избирателей партии "Альтернатива для Германии", которая зарекомендовала себя как антииммиграционная партия, считают, что "ислам не принадлежит Германии".
Однако избиратели "Партии зеленых" заявили, что "ислам не принадлежит Германии".