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`Ислам не имеет ничего общего с Германией` | Фото:19.03 04:30   MIGnews.com

"Ислам не имеет ничего общего с Германией"

Согласно результатам нового опроса, опубликованного в Германии, большинство немцев выступают против мусульманской иммиграции в свою страну, и считают, что "исламу нет места в их стране".

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает Arutz Sheva.

На вопрос "является ли ислам частью Германии" 54,6% респондентов ответили "определенно нет" и еще 19% ответили "вероятно, нет".

По данным издания, только 6,4% респондентов ответили, что ислам "определенно" принадлежит Германии, а 14,9% ответили "возможно, да". Еще 4,4% воздержались от ответа, уточняет издание.

Напомним, что в 2016 году канцлер Ангела Меркель, в разгар волны мусульманской иммиграции в ФРГ заявила, что "ислам принадлежит Германии".

На прошлой неделе, после встречи с премьер-министром Швеции Кьеллом Стефаном Лёфвеном, Меркель сказала: "Четыре миллиона немецких граждан верят в ислам, и эти мусульмане являются частью Германии, и вместе с ними их религия ислам является частью Германии".

Отметим, что сегментация избирателей в новом опросе показывает, что 93% избирателей партии "Альтернатива для Германии", которая зарекомендовала себя как антииммиграционная партия, считают, что "ислам не принадлежит Германии".

Однако избиратели "Партии зеленых" заявили, что "ислам не принадлежит Германии".
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