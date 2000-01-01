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Северокорейские ракеты могут достичь Европы | Фото:18.03 20:44   MIGnews.com

Северокорейские ракеты могут достичь Европы

Баллистические ракеты Северной Кореи могут достичь Германии и других стран Европы.

Об этом в воскресенье, 18 марта заявил вице-президент Федеральной службы разведки (BND) Оле Диль на закрытой встрече с депутатами Бундестага, сообщает Reuters со ссылкой на статью в Bild am Sonntag, передает ТАСС.

В ходе выступления замглавы ведомства подчеркнул, что можно с уверенностью сказать, что Северная Корея может теперь "достичь Европы и Германии своими ракетами".

По словам Диля, Пхеньян также может оснащать свои ракеты ядерными боеголовками.

В своем обращении к депутатам Бундестага Диль также отметил, что переговоры между Южной и Северной Кореей являются признаком разрядки напряженности.

Отметим, что на данный момент наибольшую дальность, в 6 700 км, из испытанных ракет КДНР имеет межконтинентальная ракета Хвасон-14. В разработке у Северной Кореи находится еще три типа межконтинентальных ракет – KN-14, KN-08 и Пуккыксон-3. Пхеньян также может оснащать свои МБР ядерными боеголовками.

Ранее представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать переговоры с США.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая текущего года.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что его страна готова провести историческую встречу между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

Напомним, 18 марта, министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции завершили трехдневные переговоры в Стокгольме.
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