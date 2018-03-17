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Великобритания обвинила РФ в разработке химоружия | Фото:18.03 20:13   MIGnews.com

Великобритания обвинила РФ в разработке химоружия

У правительства Великобритании есть доказательства производства Россией нервно-паралитического вещества "Новичок", которым был отравлен шпион-перебежчик Сергей Скрипаль.

Об этом в воскресенье, 18 марта в эфире BBC заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, пишет газета Мirror, передает The Times of Israel.

Министр подчеркнул, что Россия не только разрабатывала, но и накапливала запасы яда, кроме того, изучались возможные варианты его использования.

"У нас действительно есть доказательства того, что в течение последних 10 лет Россия не только изучала способы доставки нервно-паралитических веществ в целях покушения на жизнь, но и производила "Новичок", а также создавала его запасы", - рассказал Джонсон.

По данным британского агентства Press Association, в ближайший понедельник в Лондон прибудут эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Им передадут для анализов образцы вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, находящихся в настоящее время в коме. Джонсон пообещал, что образцы проверят в наиболее авторитетных химлабораториях мира, информирует издание на своей странице в Twitter.
Великобритания обвинила РФ в разработке химоружия | Фото:
В свою очередь, российские официальные лица, в том числе представитель в ОЗХО утверждают, что что в СССР никогда не было программы по разработке "Новичка", а все остававшиеся запасы химоружия уничтожили – в соответствии с принятой в 1997 году конвенцией.

Согласно данным газеты The Telegraph, на следующей неделе кабинет министров Великобритании обсудит ужесточение санкций в отношении России.

Издание подчеркивает, что министры призывают главу правительства Терезу Мэй, сосредоточить санкции на "связанных с режимом" Кремля капиталам российских олигархов, проживающих в Лондоне. Утром Джонсон опубликовал статью в The Sun, где назвал принятые Москвой меры "тщетными" и вредными для россиян, а также объяснил почему его страна была выбрана в качестве мишени агрессии.

Напомним, что накануне российский МИД заявил о высылке из РФ 23 британских дипломатов. Российские власти также распускают генконсульство в Санкт-Петербурге и кладут конец деятельности Британского совета на их территории.
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