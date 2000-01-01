Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Данон призвал ПА прекратить спонсировать убийство израильтян | Фото:18.03 19:42   MIGnews.com

Данон призвал ПА прекратить спонсировать убийство израильтян

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон прокомментировал пятничный теракт на Западном Берегу, который привел к смерти двух израильских солдат.

Он призвал Палестинскую администрацию немедленно прекратить свою политику "презренной платы за убийство".

По его словам, "международное сообщество должно осудить эти полные ненависти акты террора".

"Пока Палестинская Автономия продолжает выплачивать сотни миллионов долларов террористам, убивающим израильтян, мы будем и дальше видеть столь отвратительные атаки", - подчеркнул посланник Израиля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:05
Теракт в Иерусалиме совершен палестинским арабом
18:38
В яслях Ашдода детей отравили моющим средством
18:08
В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб
17:39
Глава МИД Ирана госпитализирован в Тегеране
17:19
У террориста атаковавшего в Иерусалиме - турецкие документы
17:07
Генералы перенесли военную операцию из-за совета раввина
17:05
Израильский рынок жилья: Атмосфера роста цен
16:41
В Холоне похоронен капитан Зив Даус, погибший в теракте
16:08
"Еще одна победа над сионистским врагом на границе"
15:37
Нетаниягу: деньги для Газы похоронены под землей
15:07
Галь Гадот обвинили в дискриминации инвалидов
15:02
Учителя детдома, где насиловали детей, вернулись на работу
14:42
Израиль: частникам разрешат ездить по полосам для автобусов
14:28
Эхуд Ольмерт сказал, вернется ли в политику
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus