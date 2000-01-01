18.03 19:42 MIGnews.com

Данон призвал ПА прекратить спонсировать убийство израильтян

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Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон прокомментировал пятничный теракт на Западном Берегу, который привел к смерти двух израильских солдат.Он призвал Палестинскую администрацию немедленно прекратить свою политику "презренной платы за убийство".По его словам, "международное сообщество должно осудить эти полные ненависти акты террора"."Пока Палестинская Автономия продолжает выплачивать сотни миллионов долларов террористам, убивающим израильтян, мы будем и дальше видеть столь отвратительные атаки", - подчеркнул посланник Израиля.