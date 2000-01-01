18.03 17:07 MIGnews.com

Генералы перенесли военную операцию из-за совета раввина

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Бывший босс партии ШАС Эли Ишай рассказал о большой роли, которую играют духовные лидеры общества в деле обороны Государства Израиль.В интервью радио 103FM бывший министр внутренних дел Израиля сообщил о беседе со своим личным раввином, которая состоялась до Второй Ливанской Войны: “Я обсуждал с ним личные проблемы, и он меня предупредил, что существует опасность для израильского военного корабля. После этого я почувствовал, что обязан встретиться с тогдашним премьер-министром, Эхудом Ольмертом, и предупредить его об опасности”.Сам Ольмерт рассказал об этой истории в интервью 10-му каналу израильского ТВ.Ишай, на вопрос о том, получал ли он еще подобные предупреждения от раввинов, ответил: “Были несколько подобных случаев. Я согласился об этом говорить потому, что бывший премьер-министр решил рассказать эту историю. Те же самые генералы, поняв, что раввины правы, были в шоке. Они, в моменты, когда сталкивались с тяжелыми дилеммами, предпочли прислушиваться к раввинам. Так, благодаря совету раввинов была перенесена крупная военная операция, намеченная на Девятое Ава. Раввины предупредили, что это может привести к большому несчастью, и операцию осуществили позднее. Таким образом, раввины влияют на оперативные решения”.Эли Ишай подчеркнул: “Я знаю, что это - существенный фактор в принятии решений высшим эшелоном ЦАХАЛа. Раввин предупредил меня о Второй Ливанской Войне за полтора года до ее начала. Я не могу назвать имя раввина - он очень скромен, но тот же раввин знал, кого выберут премьер-министром”.