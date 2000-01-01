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`Еще одна победа над сионистским врагом на границе` 18.03 16:08   MIGnews.com

"Еще одна победа над сионистским врагом на границе"

Спикер ливанского парламента Набиль Берри провозгласил, что ливанская армия “добилась еще одной победы над сионистским врагом на сухопутной границе”.

Причиной заявление стал ввод ливанских солдат и военнослужащих UNIFIL в так называемый “пойнт В” на израильско-ливанской границе.

В последние месяцы Ливан подал несколько жалоб о неправильной демаркации - в 13 точках. Причиной стало то, что демаркационная линия после объявления о прекращении огня в 1949 году была проведена на карте масштабом 1:50000. В результате ширина полосы границы в некоторых местах достигает 50 метров.

Израиль в ряде случаев пошел на уступки ООН и передвинул границу на несколько десятков метров на юг.
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