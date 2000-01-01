18.03 16:08 MIGnews.com

"Еще одна победа над сионистским врагом на границе"

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Спикер ливанского парламента Набиль Берри провозгласил, что ливанская армия “добилась еще одной победы над сионистским врагом на сухопутной границе”.Причиной заявление стал ввод ливанских солдат и военнослужащих UNIFIL в так называемый “пойнт В” на израильско-ливанской границе.В последние месяцы Ливан подал несколько жалоб о неправильной демаркации - в 13 точках. Причиной стало то, что демаркационная линия после объявления о прекращении огня в 1949 году была проведена на карте масштабом 1:50000. В результате ширина полосы границы в некоторых местах достигает 50 метров.Израиль в ряде случаев пошел на уступки ООН и передвинул границу на несколько десятков метров на юг.