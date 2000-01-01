18.03 23:11 MIGnews.com

Кац: Израиль ответит на любую угрозу

ברכות לצה״ל על פעילותו המוצלחת אמש לסיכול ניסיון חמאס לחדש חפירת מנהרת טרור מעזה. החמאס ממשיך לשעבד את משאביו לשנאה ומוות במקום לרווחת בני עמו. ישראל

תדע לאתר ולפגוע בכל איום, ולגבות את המחיר הנדרש מהאחראים. — ישראל כץ Israel Katz (@Israel_katz) 18 марта 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр разведки и член военно-политического кабинета Исраэль Кац приветствовал успешные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по предотвращению попытки возобновления строительства террористического тоннеля в Секторе Газы, ведущего на территорию Израиля."ХАМАС продолжает использовать свои ресурсы, чтобы сеять ненависть и смерть. Он делает это вместо того, чтобы направить имеющиеся средства на нужды своего народа. Израиль сумеет выявить любую угрозу и добиться того, чтобы те, кто нам угрожают, заплатили за это соответствующую цену", - заявил Кац 18 марта в Twitter.