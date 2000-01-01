Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Кац: Израиль ответит на любую угрозу | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.03 23:11   MIGnews.com

Кац: Израиль ответит на любую угрозу

Министр разведки и член военно-политического кабинета Исраэль Кац приветствовал успешные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по предотвращению попытки возобновления строительства террористического тоннеля в Секторе Газы, ведущего на территорию Израиля.



"ХАМАС продолжает использовать свои ресурсы, чтобы сеять ненависть и смерть. Он делает это вместо того, чтобы направить имеющиеся средства на нужды своего народа. Израиль сумеет выявить любую угрозу и добиться того, чтобы те, кто нам угрожают, заплатили за это соответствующую цену", - заявил Кац 18 марта в Twitter.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:32
Главу Американской киноакадемии обвиняют в домогательствах
21:48
Нир Баркат: Бороться с терроризмом и развивать Иерусалим
21:24
ХАМАС: Израиль уничтожил старый ненужный туннель
21:11
Допрос Нетаниягу отложили из-за болезни
20:44
Северокорейские ракеты могут достичь Европы
20:13
Великобритания обвинила РФ в разработке химоружия
19:42
Данон призвал ПА прекратить спонсировать убийство израильтян
19:05
Теракт в Иерусалиме совершен палестинским арабом
18:38
В яслях Ашдода детей отравили моющим средством
18:08
В Великобритании автомобиль въехал в ночной клуб
17:39
Глава МИД Ирана госпитализирован в Тегеране
17:19
У террориста атаковавшего в Иерусалиме - турецкие документы
17:07
Генералы перенесли военную операцию из-за совета раввина
17:05
Израильский рынок жилья: Атмосфера роста цен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus