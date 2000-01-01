18.03 14:28 MIGnews.com

Эхуд Ольмерт сказал, вернется ли в политику

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт не планирует возвращаться в политику. Об этом он заявил интервью для портала Ynet, которое он дал 18 марта. По его словам, на сегодняшний день возобновление общественной деятельности "не входит в его повестку дня".Помимо того, экс-глава правительства утверждает, что его "полностью оправдали" по делу "Холиленд", или "делу Талански" в рамках которого его обвинили в том, что, будучи мэром Иерусалима и министром промышленности и торговли, он получал сотни тысяч долларов наличными от американского бизнесмена Мориса Талански в обмен на продвижение его бизнес-интересов в Израиле. В июле он, отсидев 16 месяцев по этому обвинению, покинул израильскую тюрьму "Маасиягу" по УДО.Несмотря на это, Ольмерт продолжает настаивать на том, что 60 000 шекелей, в получении которых его обвиняют, "были получены для покрытия политических долгов … ничего не осталось в моем кармане".Кроме того, он затронул тему своих мемуаров, написанных во время тюремного заключения."Эти 900 страниц включают всю историю моей жизни. Очень мало были свидетелями того, что я видел за последние 40 лет. В этой книге ни к кому нет поблажек, включая меня и мою семью. В ней я рассказываю о своих ошибках, не скрывая их. Я очень четко разобрал свои ошибки. Я сожалею о том, что смотрел на происходившее вокруг меня с закрытыми глазами, ничего не замечая. Например, все, что происходило с моей бывшей помощницей (Шулой Закен – ред.), бравшей взятки. Именно из-за нее меня и посадили. Но даже тот факт, что это произошло с моей помощницей, не снимает ответственности с меня самого", - заявил экс-премьер.Напомним, что в свое время Шула Закен заключила сделку с правосудием и, предоставив записи, доказывающие вину ее шефа, сама провела в тюрьме лишь 11 месяцев."Судья назвал именно ее "главным преступником". Именно она получала одарки от госсвидетеля Шмуэля Дахнера стоимостью в сотни тысяч шекелей. И именно она пошла к гособвинению и предложила: "Заключите со мной сделку. Я не должна сидеть в тюрьме", - сетует Ольмерт о своей бывшей "правой руке".