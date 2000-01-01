Нетаниягу: деньги для Газы похоронены под землей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал уничтожение израильской армией двух туннелей террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.
"Сегодня ЦАХАЛ уничтожил ещё два террористических туннеля. Наша политика - решительно действовать против любых попыток нанести нам вред и планомерно разрушать инфраструктуру террористических туннелей. Так мы и будем продолжать", - предупредил он.
Глава израильского правительства призвал международное правительство признать, что "деньги на помощь Газе похоронены под землей".