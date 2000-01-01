18.03 15:37 MIGnews.com

Нетаниягу: деньги для Газы похоронены под землей

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал уничтожение израильской армией двух туннелей террористической группировки ХАМАС в секторе Газа."Сегодня ЦАХАЛ уничтожил ещё два террористических туннеля. Наша политика - решительно действовать против любых попыток нанести нам вред и планомерно разрушать инфраструктуру террористических туннелей. Так мы и будем продолжать", - предупредил он.Глава израильского правительства призвал международное правительство признать, что "деньги на помощь Газе похоронены под землей".