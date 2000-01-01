18.03 13:52 MIGnews.com

Israel=ISIS: Альянс исламистов и леваков взорвался

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Левацкие партии GroenLinks и PvdA вышли из предвыборного альянса с исламистской партией Nida в Роттердаме после того, как последняя отказалась дезавуировать твит 2014 года, приравнивавший Израиль к ISIS.Указанные партии сформировали Links Verbond (Левый Союз) накануне муниципальных выборов, которые состоятся на следующей неделе.Партия поддержала одного из голландских чиновников, заявившего, что “ISIS является фабрикацией Израиля”. Nida издала твит в котором говорилось, что и Израиль, ISIS - “нелегальные государства”, “были созданы Западом”, в них “живет значительное число европейцев”, “использующих религию в качестве оправдания”. Твит завершался изречением “Israel=ISIS”.Лидер зеленых в Роттердаме Джудит Бокхове заявила: “В противоположность тому, о чем уже договорились, не дистанцировалась от этого твита 2014 года. С моей точки зрения, для Nida нет места в нашем альянсе”. Аналогичное заявление сделала лидер Рабочей Партии (PvdA) Барбара Катхманн. В то же время Nida заявила о своем “приверженности альянсу”.