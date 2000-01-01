Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Israel=ISIS: Альянс исламистов и леваков взорвался 18.03 13:52   MIGnews.com

Israel=ISIS: Альянс исламистов и леваков взорвался

Левацкие партии GroenLinks и PvdA вышли из предвыборного альянса с исламистской партией Nida в Роттердаме после того, как последняя отказалась дезавуировать твит 2014 года, приравнивавший Израиль к ISIS.

Указанные партии сформировали Links Verbond (Левый Союз) накануне муниципальных выборов, которые состоятся на следующей неделе.

Партия поддержала одного из голландских чиновников, заявившего, что “ISIS является фабрикацией Израиля”. Nida издала твит в котором говорилось, что и Израиль, ISIS - “нелегальные государства”, “были созданы Западом”, в них “живет значительное число европейцев”, “использующих религию в качестве оправдания”. Твит завершался изречением “Israel=ISIS”.

Лидер зеленых в Роттердаме Джудит Бокхове заявила: “В противоположность тому, о чем уже договорились, не дистанцировалась от этого твита 2014 года. С моей точки зрения, для Nida нет места в нашем альянсе”. Аналогичное заявление сделала лидер Рабочей Партии (PvdA) Барбара Катхманн. В то же время Nida заявила о своем “приверженности альянсу”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:37
Нетаниягу: деньги для Газы похоронены под землей
15:07
Галь Гадот обвинили в дискриминации инвалидов
15:02
Учителя детдома, где насиловали детей, вернулись на работу
14:42
Израиль: частникам разрешат ездить по полосам для автобусов
14:28
Эхуд Ольмерт сказал, вернется ли в политику
14:28
ХАМАС: израильтяне взорвали старый тоннель
13:55
Бойкот Израиля привел к краху популярности певицы Lorde
13:22
"Разумных" членов Сионистского лагеря позвали в Мерец
12:54
Тель-Авив вошел в десятку самых дорогих городов мира
12:44
Рабочая неделя в Израиле сокращена на один час
12:28
Исраэль Кац о теракте в Самарии
12:09
Турки взяли Африн
12:05
Триллион долларов может вернуться в Россию
11:31
Либерман обещает покончить с туннелями ХАМАСа к концу года
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus