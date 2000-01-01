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Либерман обещает покончить с туннелями ХАМАСа к концу года | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.03 11:31   MIGnews.com

Либерман обещает покончить с туннелями ХАМАСа к концу года

Комментируя информацию о туннелях ХАМАСа, которые израильская армия уничтожила прошедшей ночью, министр обороны Авигдор Либерман отметил передовые технологии и разведданные, которые находятся на службе у Армии обороны Израиля.

"Израиль систематически разрушает один туннель ХАМАСа за другим, основываясь на качественной разведке и новаторских технологиях", - сказал глава оборонного ведомства утром в воскресенье.

По словам Либермана, "кто бы ни думал, что сможет нам подпольно навредить, будет встречен железной стеной".

"ХАМАС потратил миллиарды на строительство туннелей, а теперь они тонут в песках. Я рекомендую ХАМАСу вкладывать деньги в благополучие жителей Газы, поскольку к концу года вся их задумка с туннелями будет уничтожена", - добавил он.
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