Ольмерт сказал, за что его посадили "на самом деле"
Сильнее всего бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт жалеет о том, что ему не дали подписать мирное соглашение с палестинцами - его посадили раньше. Он уверен, что приблизился к этому историческому моменту сильнее всех, кто был до и после него.
"Самая большая потеря для меня заключается в том, что за семь лет у нас мог бы быть мир, который я бы подписал с палестинцами. Среди всех остальных я был ближе всего к его достижению", - прокомментировал он переговоры с Махмудом Аббасом, которые вело его правительство.
Ольмерт уверен: именно его готовность пойти на компромисс, особенно в вопросе Иерусалима, восточную часть которого он был готов отдать палестинцам в качестве столицы, и общего доступа и управления Храмовой горой и Старым городом под международным патронатом и привели его оппонентов в ярость.
"Неужели нам действительно нужны 300 тысяч арабов в районах, которые никогда не были частью Иерусалима? Ради этого мы рискуем судьбой Иерусалима и шансом достичь мира", - заявил экс-глава правительства в субботнем телеинтервью 12-му каналу ИТВ, первом после своего досрочного освобождения из тюрьмы.
"Я позволил себе выйти за рамки лозунгов. Я осмелился освободиться и достичь того, чего другие не смогли. За это я и заплатил страшную цену. Как говорил Юваль Рабин: «Два премьер-министра хотели заключить мир, и оба они были устранены. Первого, моего отца, они застрелили, а второго уничтожили иным способом»", - добавил Ольмерт, приведя слова сына убитого Ицхака Рабина.