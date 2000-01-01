18.03 09:32 MIGnews.com

Иран оспаривает ограничения в рамках ядерной сделки

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Иран заявил, что, возможно, не согласится придерживаться ограничений по запасам тяжелой воды, как это предусмотрено ядерной сделкой, заключенной с мировыми державами в 2015 году.Соглашение ограничивает разрешенный Тегерану уровень тяжелой воды - модифицированной формы воды, используемой в некоторых типах ядерных реакторов - до 130 тонн. Согласно сообщению Ирана, избыточная тяжелая вода будет экспортироваться на международные рынки.В новом письме Международному агентству по атомной энергии Иран оспорил 130-тонный лимит, как сообщает агентство Reuters, заявив, что государству должны позволить удерживать больше, чем указанное количество, так как оно ищет покупателей.В своем письме в МАГАТЭ в четверг Тегеран настаивал на том, что «ничто в соглашении не запрещает Ирану сбывать избыточную тяжелую воду, которая поступает на международный рынок, но он еще не нашел реального покупателя, которому эта тяжелая вода будет поставляться".В конце февраля МАГАТЭ заявило, что Иран выполняет ядерное соглашение. В последнем докладе МАГАТЭ говорится, что Иран не превысил разрешенный уровень в 130 тонн, как это было сделано в предыдущие периоды.В ноябре 2016 года атомная сторожевая организация отметила, что Иран вышел за 130-тонный предел.Тегеран сбыл избыточное количество, и его текущий запас был чуть выше 124 тонн, говорится в последнем докладе.Запасы Ирана низкообогащенного урана, который может быть использован в мирных целях, но при дальнейшей обработке может использоваться для ядерного оружия, составляют 101,7, что значительно ниже согласованного уровня в 300 килограммов.Согласно проверенной пятой ежеквартальной оценке ООН с момента заключения пакта, проверка продолжалась по согласованию.В соответствии с соглашением, Иран резко сократил ядерную деятельность в обмен на освобождение от пагубных санкций.Шаги, предпринятые Ираном, включали сокращение на две трети его урановых центрифуг, сокращение его запасов урана и удаление ядра реактора Арак, который мог бы быть источником оружейного плутония Ирана.