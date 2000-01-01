Иран оспаривает ограничения в рамках ядерной сделки
Иран заявил, что, возможно, не согласится придерживаться ограничений по запасам тяжелой воды, как это предусмотрено ядерной сделкой, заключенной с мировыми державами в 2015 году.
Соглашение ограничивает разрешенный Тегерану уровень тяжелой воды - модифицированной формы воды, используемой в некоторых типах ядерных реакторов - до 130 тонн. Согласно сообщению Ирана, избыточная тяжелая вода будет экспортироваться на международные рынки.
В новом письме Международному агентству по атомной энергии Иран оспорил 130-тонный лимит, как сообщает агентство Reuters, заявив, что государству должны позволить удерживать больше, чем указанное количество, так как оно ищет покупателей.
В своем письме в МАГАТЭ в четверг Тегеран настаивал на том, что «ничто в соглашении не запрещает Ирану сбывать избыточную тяжелую воду, которая поступает на международный рынок, но он еще не нашел реального покупателя, которому эта тяжелая вода будет поставляться".
В конце февраля МАГАТЭ заявило, что Иран выполняет ядерное соглашение. В последнем докладе МАГАТЭ говорится, что Иран не превысил разрешенный уровень в 130 тонн, как это было сделано в предыдущие периоды.
В ноябре 2016 года атомная сторожевая организация отметила, что Иран вышел за 130-тонный предел.
Тегеран сбыл избыточное количество, и его текущий запас был чуть выше 124 тонн, говорится в последнем докладе.
Запасы Ирана низкообогащенного урана, который может быть использован в мирных целях, но при дальнейшей обработке может использоваться для ядерного оружия, составляют 101,7, что значительно ниже согласованного уровня в 300 килограммов.
Согласно проверенной пятой ежеквартальной оценке ООН с момента заключения пакта, проверка продолжалась по согласованию.
В соответствии с соглашением, Иран резко сократил ядерную деятельность в обмен на освобождение от пагубных санкций.
Шаги, предпринятые Ираном, включали сокращение на две трети его урановых центрифуг, сокращение его запасов урана и удаление ядра реактора Арак, который мог бы быть источником оружейного плутония Ирана.