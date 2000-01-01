18.03 12:17 MIGnews.com

США планируют крупные поставки оружия в Тайвань

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Американские СМИ сообщили, что США готовят к отправке на Тайвань большую партию разного оружия, передает Интерфакс.Сообщается, что новая партия будет больше, чем та, которую готовили к отправке в конце президентского срока Барака Обамы, но потом процесс заморозили. В груз включат модернизированные ракетные системы и противокорабельные ракет.Как пишут СМИ, Пекин неодобрительно относится к сотрудничеству между США и Тайванем. Также есть информация, что администрация Трампа пока не будет отправлять груз, а попробует сначала наладить отношения с Китаем.