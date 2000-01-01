18.03 13:20 MIGnews.com

В Эстонию прибыло крупное подразделение батальона НАТО

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Главный штаб эстонских Сил обороны сообщил, что в пятницу вечером в страну прибыло первое крупное подразделение международного батальона НАТО, передает РИА Новости.Сообщается, что 130 военнослужащих Великобритании приземлились на авиабазе Эмари под Таллином, после чего они будут переброшены в военный городок Тапа.Отметим, что ранее в Эстонии уже находились 80 британских военнослужащих, которые вместе с эстонскими коллегами готовятся к приему подразделений НАТО. В целом, в составе батальона НАТО в Эстонии будут 1,2 тысячи человек, в том числе британские, французские и датские военнослужащие.Напомним, что в ходе саммита в Варшаве в 2016 году Североатлантический альянс принял решение о размещении многонациональных батальонов в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.