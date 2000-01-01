18.03 08:22 MIGnews.com

Китай начнет строительство в спорных водах в 2017 году

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В этом году Китай начнет подготовительную работу для строительства станции экологического мониторинга на Скарборо-Шол в Южно-Китайском море, в то время, как два сенатора США ввели законопроект о введении санкций в отношении деятельности Китая в спорном водном пространстве, как сообщил китайский чиновника.Китай захватил стратегические территории, на которые также претендуют Филиппины, в 2012 году. Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Пекин против проведения там тех же мелиоративных работ, что были проведены в других частях Южно-Китайского моря.На этой неделе Сяо Цзе, мэр того, что Пекин называет городом Санша, административной базы для спорных островов Южно-Китайского моря и контролируемых ими рифов, заявил, что в этом году Китай запланировал подготовительную работу по созданию станций экологического мониторинга на ряде островов, включая Скарборо-Шол.