Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 19.03 06:36   MIGnews.com

Трамп: "Германия должна НАТО огромные суммы денег"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия обязана "огромные суммы денег" НАТО и США "нужно платить больше" за обеспечение обороны.

В Twitter со своего Флоридского курорта, где он проводит выходные, Трамп написал, что у него была "УДИВИТЕЛЬНАЯ" встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на сообщения об обратном.

Тем не менее, Трамп все же подтвердил свою позицию, согласно которой Германия должна выполнить свою часть сделки, если она будет продолжать пользоваться преимуществами военного альянса.

"Германия должна ... огромные суммы денег НАТО и США должны получать больше за мощную и очень дорогую защиту, которую они обеспечивают Германии!", - подчеркнул президент США Дональд Трамп.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:44
Россияне считают свою страну самой влиятельной в мире
04:10
Нападавший из аэропорта Орли шел "умирать за Аллаха"
03:48
Определен самый опасный фрукт, вызывающий рак и бесплодие
02:34
Ушла легенда. Умер один из основателей рок-н-ролла Чак Берри
01:28
Ученые: мужчины переоценивают себя и недооценивают своих жен
00:49
В Брюсселе взорвался жилой четырехэтажный дом
23:29
Новая Зеландия не может проводить расследование из-за США
22:26
В президентских выборах во Франции участвуют 11 кандидатов
21:16
Визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Китай
20:56
Бритни Спирс выступит в Тель-Авиве
20:27
Встреча Аббаса и Трампа состоится в середине апреля
19:58
Аэропорт Орли возобновил работу
19:30
Угнанную Tesla нашли по мобильному приложению
18:58
Названа дата нового референдума о независимости Шотландии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus