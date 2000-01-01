19.03 06:36 MIGnews.com

Трамп: "Германия должна НАТО огромные суммы денег"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия обязана "огромные суммы денег" НАТО и США "нужно платить больше" за обеспечение обороны.В Twitter со своего Флоридского курорта, где он проводит выходные, Трамп написал, что у него была "УДИВИТЕЛЬНАЯ" встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на сообщения об обратном.Тем не менее, Трамп все же подтвердил свою позицию, согласно которой Германия должна выполнить свою часть сделки, если она будет продолжать пользоваться преимуществами военного альянса."Германия должна ... огромные суммы денег НАТО и США должны получать больше за мощную и очень дорогую защиту, которую они обеспечивают Германии!", - подчеркнул президент США Дональд Трамп.