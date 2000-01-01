19.03 07:18 MIGnews.com

Хиллари Клинтон: "Я готова выйти из леса"

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Хиллари Клинтон заявила, что "готова выйти из леса" и помочь американцам найти общий язык.Постепенное возвращение Клинтона в центр внимания после проигрыша на президентских выборах продолжилось выступлением в родном городе ее отца."Я сейчас как мои друзья…Мне сложно смотреть новости", - сказала Клинтон ирландской женской группе. Однако политик призвала разделенную страну сотрудничать, чтобы решать проблемы, вспоминая, как в качестве первой леди она встречалась с лидерами-женщинами, работающими над установлением мира в Северной Ирландии."Я не верю, что мы можем позволить политическим расколам ожесточиться в личном разделении. И мы не можем просто игнорировать уого-то, потому что они не согласны с нами политически", - сказала она.Выступление было одним из нескольких мероприятий, которые Клинтон должна была провести в ближайшие месяцы. Демократ также работает над книгой личных эссе, которая будет включать некоторые размышления о ее проигрыше Дональду Трампу.Политик сказала обществу ирландских женщин, что для преодоления политического разрыва придется решать проблемы граждан, а не глубоко поляризованного Вашингтона.Клинтон была тепло встречена в Скрэнтоне, где ее дед работал на кружевной фабрике. Ее отец уехал из Скрантона в Чикаго в поисках работы во время Великой депрессии, но вернулся вскоре. Хиллари Клинтон провела лето в коттедже семьи на близлежащем озере Винола.