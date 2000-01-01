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Кахлон готов помочь Герцогу свергнуть Нетаниягу? | Фото: пресс-служба премьер-министра Биньямина Нетаниягу18.03 21:56   MIGnews.com

Кахлон готов помочь Герцогу свергнуть Нетаниягу?

В субботу на израильской политической арене вновь возобновилось обсуждение возможных досрочных выборов – вторых на последние два года. Причина тому – очередной политический кризис премьера, на этот раз в отношениях с министром финансов Кахлоном.

Как сообщает пресса, из-за разногласий по новой телерадиовещательной компании "Кан" – детища Кахлона – министр связался с председателем оппозиции Ицхаком Герцогом и обсудил с ним возможность объявления недоверия правительству.

"Если Нетаниягу хочет выборов, будут ему выборы", - сказал лидер "Кулану" своим коллегам.

Однако кому как не ему стоит оттягивать этот момент – согласно всем опросам, за время работы его партия лишь растеряла голоса. В то же время, несмотря на все скандалы с расследованиями в отношении Нетаниягу, "Ликуд", хоть тоже утратил часть поддержки, но все еще может рассчитывать на статус правящей партии. Соперничать с ним может лишь "Еш Атид".

В пятницу, 17 марта, после встречи с представителями старой телевещательной компании IBA на странице премьера была размещена запись. Он сообщил, что поменял свое мнение, так как финансирование IBA обойдется на миллион шекелей дешевле, чем "Кан". Такой зигзаг Нетаниягу означает срыв его договора с Кахлоном о запуске "Кан" к 30 апреля.

Отмечается, что решение главы правительства было принято после консультаций с министрами Мири Регев, Яривом Левиным, Цахи Ханегби и председателем парламентской коалиции Давидом Битаном на счет возможных политических последствий его поступка.

Сам Битан пригрозил, что в случае давления со стороны коалиционных партнеров, "Ликуд" не побоится пойти на перевыборы.

"Еврейский дом" и "Кулану" утверждают, что от них зависит весь Кабинет министров. Если "Ликуду" и премьер-министру это надоест, мы в момент все прекратим и пойдем на выборы", - заявил председатель парламентского большинства.

Политик уверен, что его партия обеспечит себе не менее 30 мест в Кнессете – сколько она имеет сейчас. Правда, опросы утверждают несколько обратное

Согласно информации некоторых инсайдеров, хоть Ицхак Герцог и продолжает заявлять о преследовании цели свалить нынешнее правительство, он бы предпочел создать свое правительство, вместо того чтобы идти на новые выборы, которое для его "Сионистского лагеря" ничего хорошего не сулят.

"Возглавляемый мною "Сионистский лагерь" будет сотрудничать с умеренным, социально настроенным и ответственным сионистским блоком с целью сменить премьер-министра. Мы прилагаем усилия для широкой поддержки конструктивного вотума недоверия правительству", - написал он в своем микроблоге.

Согласно результатам опубликованного 10-ым каналом опроса, после перевыборов в Кнессет пройдут те же самые "Ликуд" (26 мест), "Еш Атид" (25), "Еврейский дом", Объединенный арабский список (по 13), "Сионистский лагерь" (10 мест), НДИ, "Яадут ха-Тора", "Мерец" (по 7 у каждой), "Кулану" и ШАС (по 6). Ввиду этого вероятно создание новой национально-религиозной коалиции, то есть перевыборы ничего не изменят.
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