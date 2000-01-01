18.03 21:16 MIGnews.com

Визит премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Китай

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Завтра, 19 марта, ранним утром премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетает с официальным визитом в Пекин по приглашению правительства КНР. Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Израилем.Глава израильского правительства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром Китая Ли Кэцяном. Председатель КНР Цзиньпин пригласил премьер-министра Нетаниягу на официальный ужин.В ходе визита будет уделено особое внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества с китайским правительством в целях увеличения израильского экспорта в Китай, привлечения китайских инвестиций в Израиль, расширения промышленного и исследовательского сотрудничества между китайскими и израильскими компаниями. Будет подписан ряд экономических соглашений, которые помогут развитию стратегии выхода отечественной промышленности на китайский рынок и увеличению количества компаний, работающих в области экспорта в КНР.Премьер-министр Нетаниягу встретится с главами крупнейших китайских корпораций, годовой оборот каждой из которых составляет десятки миллиардов долларов.В составе делегации, сопровождающей премьер-министра, десятки израильских бизнесменов, представляющих различные отрасли промышленности и компании, работающие с Китаем или же заинтересованные в выходе на китайский рынок. Делегация во главе с премьер-министром примет участие в работе бизнес-форума, на котором ожидается присутствие более 500 человек.Премьер-министр Нетаниягу примет участие в третьей израильско-китайской конференции по инновациям. Первая конференция была проведена в Китае в 2015 году, вторая прошла в прошлом году в Израиле при участии заместителя премьер-министра КНР.