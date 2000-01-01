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18.03 20:27   MIGnews.com

Встреча Аббаса и Трампа состоится в середине апреля

Визит председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса к американскому президенту Дональду Трампу в Вашингтон состоится в середине апреля. Об этом 18 марта сообщила палестинская пресса, ссылаясь на пресс-службу Абу Мазена.

"Президент Трамп официально пригласил президента Аббаса посетить Белый дом, чтобы обсудить пути для возобновления политического процесса, подчеркнув свою приверженность мирному процессу, который приведет к установлению настоящего мира между палестинцами и израильтянами", - сообщил в субботу пресс-секретарь Абу Мазена Набиль абу Рудейна.

В Белом доме данную информацию пока что не подтвердили, однако, как сообщалось, президент Трамп пригласил Аббаса на встречу в ходе их телефонной беседы, которая состоялась на прошлой неделе.

Как сообщает радио Галей ЦАХАЛ, завтра у палестинского председателя назначен визит в Каир, где он встретится с египетским президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Ожидается, что главной темой их беседы станет инициатива Трампа по реанимации палестино-израильского мирного процесса.
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