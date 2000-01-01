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18.03 18:58   MIGnews.com

Названа дата нового референдума о независимости Шотландии

Референдум о независимости Шотландии будет проведен после того, как станут известны условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС, заявила 18 марта первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

"После того, как станут ясны условия Brexit, когда все еще будет возможность изменить курс, у народа Шотландии будет выбор, будет проведен референдум о независимости. Будущее Великобритании выглядит сегодня по-другому. Будущее Шотландии должно зависеть от выбора шотландского народа", - отметила она.

По ее словам, на следующей неделе парламент Шотландии окончательно решит вопрос о проведении референдума.

"На следующей неделе мы обратимся к шотландскому парламенту, чтобы согласовать вопрос о том, что у шотландского народа есть право определять свое будущее", - сказала министр.

Ранее на этой неделе Стерджен объявила, что новый референдум должен быть пройти между осенью 2018 года и весной 2019 года.
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