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`Ликуд` оторвется от `Еш Атид` лишь на 1 мандат | Фото: zeevzeev/Flickr18.03 18:41   MIGnews.com

"Ликуд" оторвется от "Еш Атид" лишь на 1 мандат

Если бы парламентские выборы состоялись в Израиле сегодня, то "Ликуд" бы вновь набрал наибольшее количество голосов. Правда, все равно, значительно от "Еш Атид" партия Нетаниягу оторваться не смогла бы – их разделил бы всего 1 депутатский мандат.

Согласно социологическому опросу профессора Камиля Фукса, результаты которого были обнародованы 10-м каналом ИТВ, на выборах в Кнессет правящей партии обеспечены 26 мест, что на 4 меньше, чем сегодня, а "Еш Атид" – 25.

Третье место по популярности среди израильтян разделяют "Еврейский дом" и Объединенный арабский список, которые могут получить по 13 мандатов, что для партии министра Нафтали Беннета является прекрасным результатом, сравнительно с 5 депутатами, которые представляют его партию в Кнессете сегодня.

Дальше идут "Сионистский лагерь" (10 мест), НДИ, "Яадут ха-Тора" и "Мерец" (по 7 у каждой). "Кулану" и ШАС также могут пройти в парламент с 6 представителями от каждой.

Согласно опросу, партия экс-министра обороны Моше Яалона не сможет преодолеть проходной 3,25-процентный барьер в Кнессет, набрав лишь 2,5% народной поддержки. Аналогичное будущее ждет партию бывшего "ликундника" и согласно опросу 2-го канала, обнародованному на прошлой неделе.
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