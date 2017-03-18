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Трамп: Германия задолжала Штатам за свою безопасность | Фото: Gage Skidmore/Flickr18.03 17:25   MIGnews.com

Трамп: Германия задолжала Штатам за свою безопасность

Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter.






"Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель была великолепной. Тем не менее ФРГ обязана выплатить США и НАТО огромные суммы, которые она задолжала за мощную и очень дорогостоящую оборону, которую они обеспечивают для страны", - написал он на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне.

В ходе встречи с германским лидером Трамп подтвердил приверженность США НАТО и потребовал от союзников выделения по меньшей мере 2% ВВП на оборону. Меркель ответила, что Берлин настроен выполнить своих обязательства перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.
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