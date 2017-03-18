18.03 17:25 MIGnews.com

Трамп: Германия задолжала Штатам за свою безопасность

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

...vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2017

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Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter."Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель была великолепной. Тем не менее ФРГ обязана выплатить США и НАТО огромные суммы, которые она задолжала за мощную и очень дорогостоящую оборону, которую они обеспечивают для страны", - написал он на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне.В ходе встречи с германским лидером Трамп подтвердил приверженность США НАТО и потребовал от союзников выделения по меньшей мере 2% ВВП на оборону. Меркель ответила, что Берлин настроен выполнить своих обязательства перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.