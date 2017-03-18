Трамп: Германия задолжала Штатам за свою безопасность

"Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель была великолепной. Тем не менее ФРГ обязана выплатить США и НАТО огромные суммы, которые она задолжала за мощную и очень дорогостоящую оборону, которую они обеспечивают для страны", - написал он на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне.
В ходе встречи с германским лидером Трамп подтвердил приверженность США НАТО и потребовал от союзников выделения по меньшей мере 2% ВВП на оборону. Меркель ответила, что Берлин настроен выполнить своих обязательства перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.