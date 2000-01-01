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Глава коалиции угрожает досрочными выборами в Кнессет 18.03 15:42   MIGnews.com

Битан пригрозил Беннету и Кахлону перевыборами в Кнессет

Если партнеры "Ликуда" по коалиции не перестанут угрожать стабильности работы правительства, партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу может объявить досрочные выборы в Кнессет. С таким предупреждением 18 марта выступил председатель парламентского большинства Давид Битан.

Напомним, что к уже давно тянущемуся кризису между премьером и главой Минпросвета Беннетом добавилась новая головная боль – из-за реформы реформой Израильской телерадиовещательной корпорации обострились отношения с председателем "Кулану", министром финансов Моше Кахлоном.

На субботнем культурном мероприятии в Беэр-Шеве Битон заявил, что ""Ликуд" не поддастся на принуждения ни "Кулану", ни "Еврейского дома". Если угрозы и критика продолжатся, существуют большие шансы того, что мы пойдем на выборы".

"Еврейский дом" и "Кулану" утверждают, что от них зависит весь Кабинет министров. Если "Ликуду" и премьер-министру это надоест, мы разорвем все (коалиционные соглашения – ред.) и пойдем на выборы", - добавил председатель парламентского большинства.

Стоит отметить, что, помимо разногласий с Кахлоном и Беннетом, возникли проблемы и с ортодоксами из "Яадут ха-Тора". Они пригрозили, что со следующей недели перестанут поддерживать законопроекты коалиции, если к понедельнику (19 марта) не будет создана комиссия по контролю лицензирования школьных учреждений.

В целом, к перевыборам готовы фактически все члены правительства. И, как заявил председатель ШАС, министр МВД Арье Дери, такое сценарий развития событий будет куда лучше непрекращающихся коалиционных трений.
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