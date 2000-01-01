18.03 22:26 MIGnews.com

В президентских выборах во Франции участвуют 11 кандидатов

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Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус заявил, что в президентских выборах в стране примут участие 11 кандидатов, передает РИА Новости.“Одиннадцать кандидатов смогли преодолеть планку в 500 подписей для участия в президентских выборах”, — сказал он.В рамках регламента проведения выборов президента во Франции кандидату необходимо получить не менее 500 подписей народных избранников разных уровней в свою поддержку.Ранее сообщалось, что лидер партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен собрала необходимое число подписей народных избранников в поддержку своего участия в президентских выборах во Франции.