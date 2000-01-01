Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












СМИ раскрыли новый план Пентагона по уничтожению ИГ | Фото: Thinkstock18.03 15:20   MIGnews.com

СМИ раскрыли новый план Пентагона по уничтожению ИГ

План американского лидера Дональда Трампа по борьбе с террористической группировкой “Исламское государство” во многом похож на проект его предшественника Барака Обамы. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам источников, ожидается продолжение бомбардировок позиций ИГ коалицией во главе с США, а также усиление поддержки местных сил, чтобы вернуть контроль над городами Мосул в Ираке и Ракка в Сирии. Также планируется лишить ИГ финансовых потоков и стабилизировать ситуацию на территориях, отвоеванных у боевиков.

Как отмечает телеканал, этот план Пентагона не слишком отличается от “медленных и постепенных шагов” по борьбе с террористами, “за что Трамп высмеял администрацию Обамы”. Источники, в свою очередь, подчеркнули, что этого плана может быть недостаточно для выполнения цели Трампа — полностью уничтожить ИГ в короткие сроки.

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис добавил, что это не окончательный вариант плана по борьбе с ИГ. По его словам, “предварительный план — это серьезная стратегия, которая ставит больший акцент на дипломатии, экономики и информации, чем на военные аспекты”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:42
Битан пригрозил Беннету и Кахлону перевыборами в Кнессет
14:50
Во Франции открыто антитеррористическое расследование
14:31
Париж: Южный терминал аэропорта Орли будет закрыт до вечера
14:19
Вооруженные оппозиционеры покидают Хомс
13:52
Опрос: Макрон может одержать победу на выборах во Франции
13:37
Мужчина за 15 минут пробрался к Белому дому
13:20
В Эстонию прибыло крупное подразделение батальона НАТО
12:55
Госсекретарь США обсудит с Китаем отношения с КНДР
12:30
В аэропорту Парижа задержали 2-го подозреваемого в нападении
12:17
США планируют крупные поставки оружия в Тайвань
11:57
ООН: У берегов Йемена убиты 40 беженцев из Сомали
11:38
ЦАХАЛ ответил на ракетную атаку из Газы
11:11
Стрельба в аэропорту Орли в Париже
10:50
Саперы из РФ обезвредили 120 взрывных устройств в Пальмире
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus