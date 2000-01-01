18.03 13:52 MIGnews.com

Опрос: Макрон может одержать победу на выборах во Франции

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Французский кандидат в президенты Франции от социалистов Бенуа Хамон продолжает терять поддержку избирателей, согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованным в субботу, 18 марта.Согласно результатам опроса, центрист Эммануэль Макрон, вероятно, одержит победу на президентских выборах.В опросе BVA для Orange, Хамон опустился на 1% за неделю до 12,5%, заняв четвертое место в первом раунде за ультраправым лидером Марин Ле Пен с 26%. Макрон получил 25% поддержки голосов, а консерватор Франсуа Фийон - 19,5%.Хамон, который обнародовал свой полный манифест на этой неделе, с начала февраля снизился на 4,5%, а теперь на 0,5% опережает левого Жана-Люка Меленхона. Оба кандидата категорически отказались от участия в гонке.Отметим, что Фийон теряет поддержку, так как ввязался в скандал по поводу использования своей жены в качестве своего помощника парламента.