18.02 09:14 MIGnews.com

Дело Харпаза и Мандельблитт: о чем хочет забыть Ашкенази

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В израильских СМИ опубликованы новые ранее неизвестные подробности о роли нынешнего юридического советника правительства и бывшего главного военного прокурора Авихая Мандельблитта в “деле Харпаза”.Предполагается, что Ашкенази не сообщил о существовании фальшивого документа, составленного его советником, офицером военной разведки Боазом Харпазом, и компрометирующим претендента на пост начальника Генштаба Йоава Галанта прокуратуре. Мандельблитт, которому также было известно о документе, тоже никому ничего не сказал.Опубликованные записи телефонных разговоров Ашкенази с шефом его бюро Винером, и Мандельблитта с заместителем генерального прокурора Шаем Низри и Вильнером косвенно указывают на то, что Мандельблитт знал о существовании документа и о том, что он находится в распоряжении Ашкенази. В случае, если это будет доказано, Мандельблитту может быть предъявлено обвинение в перпятсвовании осуществления правосудия.Фейковый документ, подрывавший репутацию Галанта, распространялся среди высшего командного состава на протяжении нескольких месяцев. Он находился в распоряжении Ашкенази минимум четыре месяца до того, как документ был слит в прессу и юридический советник правительства Йехуда Вайнштейн начал задавать неприятные вопросы. Мандельблитта подозревают в том, что он помог Ашкенази не передать документ Харпаза властям, и потом оправдать это, и, таким образом, “выйти сухим из воды”.Теперь, когда картина несколько прояснилась многие - и не только Нетаниягу и его сторонники, начинают задаваться вопросом о характере отношений между Мандельблиттом, Ашкенази и Ганцем. Известный журналист Амнон Лорд пишет: “Дело 2010 года стало началом дороги для Мандельблитта, Ашкенази и Ганца - свалить не только Галанта, но и Нетаниягу. С 2010 года военная элита не готова принять правление политического эшелона”. Эти слова прямо повторят обвинения правых в том, что в 2010 году была совершена попытка “мягкого путча”.